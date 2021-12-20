У київському парку "Партизанська слава" з крижаної води врятовано трьох дітей

08:41 23 березень Київ, Україна

Завдяки оперативній роботі патрульних і реакції перехожих, в київському парку "Партизанська слава" з крижаної води були врятовані троє дітей.

Про це повідомляє пресслужба МВС в Facebook.



Подія трапилася вчора вдень. Інспектори отримали виклик про хлопців і дівчинку, які тонуть в озері, в парку "Партизанська слава".



"За лічені хвилини на місці був екіпаж патрульних Валерій Бебко і Олександр Лисенко. Налякані очевидці звали їх на допомогу. Ще до приїзду патрульних з іншого боку берега один із небайдужих чоловіків уже кинувся на порятунок дітей. Він витягнув з води 12-річну дівчинку.



У водоймі залишалися ще двоє хлопців. Вони з останніх сил трималися на поверхні. Часу на зволікання не було, тому Олександр Лисенко кинувся в воду, щоб врятувати дітей. Він розбивав кригу руками і підпливав до потопаючих. Патрульний витягнув одного з хлопців на берег. Тим часом Валерій Бебко взяв в службовому автомобілі трос і кинув іншому хлопцю. Так спільними зусиллями напарники витягли і його", - сказано в повідомленні.



Відзначається, що до приїзду швидкої інспектори посадили врятованих в службовий автомобіль, віддали їм свій сухий одяг і надавали допомогу. Діти пояснили, що опинилися на льоду, тому що думали, що він витримає їх, але провалилися. Після огляду медиками 14-річних хлопців госпіталізували в дитячу лікарню.



Патрульні викликали до медичного закладу батьків і працівників ювенальної превенції.