У київському метрополітені чоловік втратив свідомість: його врятувала жінка-поліціянт

Нещасний випадок стався в київському метрополітені. На одній зі станцій червоної гілки чоловік відчув себе погано і знепритомнів. До нього вчасно підійшла жінка-поліціянт і змогла реанімувати чоловіка за допомогою дефібрилятора.

Про це повідомила пресслужба поліції.

На станції «Політехнічний інститут» чоловікові стало погано. На місці виявилося, що чоловік, який втратив свідомість, не дихає, у нього зупинилося серце. Вчасно підійшовши, працівниця поліції змогла надати чоловікові домедичну допомогу: застосування серцево-легеневої реанімації, а також застосування дефібрилятора.

Як тільки чоловік подав ознаки життя, жінка-поліціянт викликала працівників швидкої допомоги на місце нещасного випадку.

За словами працівників швидкої допомоги, врятувати життя чоловікові вдалося тільки завдяки швидким і правильним діям працівника поліції.