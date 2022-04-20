У київському торговому центрі обірвався ліфт з пасажиром

15:56 23 листопада Київ, Україна

У Святошинському районі столиці сталася надзвичайна подія, в одному з гіпермаркетів обірвався ліфт, в результаті чого загинув 52-річний чоловік.

Як повідомляє "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва", кабіна ліфта, в якій перебував 52-річний вантажник торгового центру, пролетіла шість метрів і впала на швидкості в шахту. "Шансів вижити в такій ситуації у чоловіка було мало".



Відзначається, що співробітник гіпермаркету помер ще до приїзду "швидкої допомоги".