У Київській області затримано двох злочинців, які розстріляли мирних людей

08:25 26 березня Київ, Україна

Як стало відомо зі зведення прес-служби Нацполіції від 25 березня, під Києвом було затримано зловмисників, які розстріляли з автоматів двох людей у селищі Велика Димерка.

"13 березня два ката з автоматами викрали автомобіль і дорогою розстріляли двох цивільних осіб, які пересувалися на легковику", - йдеться у повідомленні.

Як зазначено, одного нападника затримали того ж дня. Ним виявився 29-річний мешканець Великої Димерки.

Другого зловмисника, 30-річного раніше судимого виходця з Богданівки, було схоплено днями у Броварах. Він ховався від поліції та чатував правоохоронців із гранатою в кишені.

"Вбивці будуть покарані по всій строгості закону!" - наголосили у прес-службі.

Раніше полонений пілот російського літака Су-34 Олександр Красноярцев зізнався, що вбив цивільного, який гнався за ним після того, як військовий катапультувався зі збитого ЗСУ літака.