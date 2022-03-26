У Київській області затримано двох злочинців, які розстріляли мирних людей

Як стало відомо зі зведення прес-служби Нацполіції від 25 березня, під Києвом було затримано зловмисників, які розстріляли з автоматів двох людей у селищі Велика Димерка.
Як зазначено, одного нападника затримали того ж дня. Ним виявився 29-річний мешканець Великої Димерки.
Другого зловмисника, 30-річного раніше судимого виходця з Богданівки, було схоплено днями у Броварах. Він ховався від поліції та чатував правоохоронців із гранатою в кишені.
Раніше полонений пілот російського літака Су-34 Олександр Красноярцев зізнався, що вбив цивільного, який гнався за ним після того, як військовий катапультувався зі збитого ЗСУ літака.
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