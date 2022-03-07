У Київській області затримано шахрайку-рекордсменку

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Співробітники правоохоронних органів затримали неодноразово судиму шахрайку, яка під виглядом працівника енергокомпанії вводила в оману співробітників магазинів і аптек.

Про це в понеділок, 7 червня, повідомляє пресслужба поліції.



Жінка, представившись співробітницею енергетичної компанії, говорила, що найближчим часом буде подано напругу 40 тисяч вольтів, а тому необхідно всі прикраси або інші металеві предмети зняти і покласти в темний пакет, інакше вони почорніють. Потім вона забирала пакет з речами і зникала в невідомому напрямку.



Як розповів начальник поліції Київської області Андрій Небитов, подібних епізодів було близько 20.

"Фастів, Біла Церква, Обухів, Бориспіль, Ірпінь, Васильків - це лише короткий перелік міст, де відзначилася шахрайка за останній період. За оперативною інформацією, вона діяла також в столиці та інших областях нашої держави", - повідомив він.

Аферисткою виявилася 43-річна уродженка Луганської області, яка не має постійного місця проживання, раніше неодноразово судима. У неї вилучили прикраси і техніку, які могли бути викрадені.