У Київській області затримано шахрайку-рекордсменку

Співробітники правоохоронних органів затримали неодноразово судиму шахрайку, яка під виглядом працівника енергокомпанії вводила в оману співробітників магазинів і аптек.
Про це в понеділок, 7 червня, повідомляє пресслужба поліції.
Жінка, представившись співробітницею енергетичної компанії, говорила, що найближчим часом буде подано напругу 40 тисяч вольтів, а тому необхідно всі прикраси або інші металеві предмети зняти і покласти в темний пакет, інакше вони почорніють. Потім вона забирала пакет з речами і зникала в невідомому напрямку.
Як розповів начальник поліції Київської області Андрій Небитов, подібних епізодів було близько 20.
Аферисткою виявилася 43-річна уродженка Луганської області, яка не має постійного місця проживання, раніше неодноразово судима. У неї вилучили прикраси і техніку, які могли бути викрадені.
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