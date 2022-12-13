На Київщині затримали чоловіка за крадіжку генератора

17:03 13 грудня Київ, Україна





Про це повідомили у поліції Київської області.



Завдяки камерам відеоспостереження правоохоронці встановили та затримали чоловіка. Ним виявився 23-річний місцевий житель, який уже мав проблеми із законом.



У місті Боярка на Київщині поліціянти затримали чоловіка за крадіжку генератора із зоомагазину. Правоохоронці повернули генератор магазину, а затриманому загрожує до 8 років за ґратами.Про це повідомили у поліції Київської області.Завдяки камерам відеоспостереження правоохоронці встановили та затримали чоловіка. Ним виявився 23-річний місцевий житель, який уже мав проблеми із законом.

Він зізнався, що напідпитку вкрав генератор і хотів продати невідомому за 20 тисяч гривень, повідомили в поліції.

За фактом крадіжки, скоєної в умовах воєнного стану, (ч. 4 ст. 185 КК) слідчі розпочали досудове розслідування.