На Київщині затримали чоловіка за крадіжку генератора

У місті Боярка на Київщині поліціянти затримали чоловіка за крадіжку генератора із зоомагазину. Правоохоронці повернули генератор магазину, а затриманому загрожує до 8 років за ґратами.
Про це повідомили у поліції Київської області.
Завдяки камерам відеоспостереження правоохоронці встановили та затримали чоловіка. Ним виявився 23-річний місцевий житель, який уже мав проблеми із законом.
Про це повідомили у поліції Київської області.
Завдяки камерам відеоспостереження правоохоронці встановили та затримали чоловіка. Ним виявився 23-річний місцевий житель, який уже мав проблеми із законом.
Він зізнався, що напідпитку вкрав генератор і хотів продати невідомому за 20 тисяч гривень, повідомили в поліції.
За фактом крадіжки, скоєної в умовах воєнного стану, (ч. 4 ст. 185 КК) слідчі розпочали досудове розслідування.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі