На Київщині в технічному колодязі знайшли тіло загиблого під час окупації

13:49 05 серпня Київ, Україна

На Київщині на Житомирській трасі в технічному колодязі знайшли тіло чоловіка, який загинув під час окупації цієї території.



Про це повідомляє начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Небітов.

“У технічному колодязі знайшли тіло загиблого під час окупації на Київщині. 4 серпня працівник дорожньої служби повідомив нам, що на Житомирській трасі поблизу села Березівка виявив труп чоловіка. Тіло знаходилося у заповненому водою люку на узбіччі Житомирської траси”, – написав Небітов.

За його словами, після того, як рятувальники витягли загиблого, поліціянти оглянули тіло та встановили, що чоловік загинув наприкінці лютого чи на початку березня.



Небітов закликав тих, хто має інформацію про загиблого, повідомити про це поліцію за номером 102.



Прикмети загиблого: темне волосся, одягнений в зимовий одяг чорного кольору, штани, куртку та кофту, чорне взуття.