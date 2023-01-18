У Київській області провалилися під кригу 4 дітей

19:21 17 січня Київ, Україна

На Київщині на річці Рось під кригу провалилися 4 дітей: двоє врятовано, 1 дитина загинула, пошуки четвертої продовжуються.



Про це повідомили у ДСНС України.



17 січня о 15:55 до Служби порятунку Білоцерківського району надійшло повідомлення, що на р. Рось на льоду провалилися 4 дітей.



За попередніми даними, поблизу річки проходив чоловік, побачивши, що діти тонуть, кинувся на допомогу. За два пірнання у крижану воду він зміг врятувати двох дівчаток 2008 р.н. та 2010 р.н.



Третю дівчинку дістали рятувальники, але, на жаль, дитина померла у лікарні.



Пошуки четвертої дитини продовжуються.