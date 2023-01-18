У Київській області провалилися під кригу 4 дітей

На Київщині на річці Рось під кригу провалилися 4 дітей: двоє врятовано, 1 дитина загинула, пошуки четвертої продовжуються.
Про це повідомили у ДСНС України.
17 січня о 15:55 до Служби порятунку Білоцерківського району надійшло повідомлення, що на р. Рось на льоду провалилися 4 дітей.
За попередніми даними, поблизу річки проходив чоловік, побачивши, що діти тонуть, кинувся на допомогу. За два пірнання у крижану воду він зміг врятувати двох дівчаток 2008 р.н. та 2010 р.н.
Третю дівчинку дістали рятувальники, але, на жаль, дитина померла у лікарні.
Пошуки четвертої дитини продовжуються.
Про це повідомили у ДСНС України.
17 січня о 15:55 до Служби порятунку Білоцерківського району надійшло повідомлення, що на р. Рось на льоду провалилися 4 дітей.
За попередніми даними, поблизу річки проходив чоловік, побачивши, що діти тонуть, кинувся на допомогу. За два пірнання у крижану воду він зміг врятувати двох дівчаток 2008 р.н. та 2010 р.н.
Третю дівчинку дістали рятувальники, але, на жаль, дитина померла у лікарні.
Пошуки четвертої дитини продовжуються.
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