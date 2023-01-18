У Київській області провалилися під кригу 4 дітей

19:21 17 січня Київ, Україна

На Київщині на річці Рось під кригу провалилися 4 дітей: двоє врятовано, 1 дитина загинула, пошуки четвертої продовжуються.

Про це повідомили у ДСНС України.

17 січня о 15:55 до Служби порятунку Білоцерківського району надійшло повідомлення, що на р. Рось на льоду провалилися 4 дітей.

За попередніми даними, поблизу річки проходив чоловік, побачивши, що діти тонуть, кинувся на допомогу. За два пірнання у крижану воду він зміг врятувати двох дівчаток 2008 р.н. та 2010 р.н.

Третю дівчинку дістали рятувальники, але, на жаль, дитина померла у лікарні.

Пошуки четвертої дитини продовжуються.
 
"Шановні батьки, дбайте про безпеку власних дітей! Пам'ятаєте головне правило - замерзлі водоймища не для ігор! Закликаємо в жодному разі не виходити на лід, адже зараз у зв'язку з перепадами температури лід істотно послабився, що у свою чергу несе додаткову небезпеку і підвищує ймовірність виникнення нещасних випадків", - пишуть у відомстві ДСНС.