У Київській області повісився 14-річний хлопчик

У місті Вишгород Київської області сталася трагедія, правоохоронці виявили 14-річного хлопчика в петлі, чому дитина скоїла самогубство, невідомо.
Хлопчик відправився в музичну школу, однак на заняттях не з'явився, а на дзвінки матері не відповідав. Вона і повідомила в поліцію про зникнення сина, пише пресслужба поліції Київської області.
Хлопчик відправився в музичну школу, однак на заняттях не з'явився, а на дзвінки матері не відповідав. Вона і повідомила в поліцію про зникнення сина, пише пресслужба поліції Київської області.
Також поліція встановила, що хлопець в загальному чаті з однокласниками виклав фотографії бойових патронів до зброї і хотів їх підірвати. На місці події в особистих речах хлопчика знайшли чотири патрони до автомата.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Правоохоронці встановлюють обставини і причини вчинку дитини.
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