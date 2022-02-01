У Київській області повісився 14-річний хлопчик

19:22 14 травень Київ, Україна

У місті Вишгород Київської області сталася трагедія, правоохоронці виявили 14-річного хлопчика в петлі, чому дитина скоїла самогубство, невідомо.



Хлопчик відправився в музичну школу, однак на заняттях не з'явився, а на дзвінки матері не відповідав. Вона і повідомила в поліцію про зникнення сина, пише пресслужба поліції Київської області.

"Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів, відпрацювали камери відеоспостереження і вночі виявили тіло неповнолітнього повішеним на дереві. Він покінчив життя самогубством", - йдеться в повідомленні.

Також поліція встановила, що хлопець в загальному чаті з однокласниками виклав фотографії бойових патронів до зброї і хотів їх підірвати. На місці події в особистих речах хлопчика знайшли чотири патрони до автомата.



Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Правоохоронці встановлюють обставини і причини вчинку дитини.



