У Київській області потрапив під обстріл евакуаційний автобус, 3 людей поранено

10:41 08 березень Київ, Україна

На Київщині бойовики обстріляли евакуаційний автобус та низку сіл. Внаслідок атаки поранення отримали троє людей.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.



Ворожі війська обстріляли евакуаційний автобус біля села Лютіж Вишгородського району Київської області. Поранено водія – військовослужбовця Національної гвардії України. Крім того, бойовики обстріляли село Бишів Фастівського району. Зруйновано житлові будинки, господарські будівлі та знищено автомобілі.



У селі Перемога Бучанського району окупанти напали на мирне населення та відкрили вогонь по будинках населеного пункту. У селі Мощун із стрілецької зброї поранили місцевого жителя. В Ірпені вогнепальне поранення отримала жінка.



Слідчі розпочали розслідування за фактами зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, а також порушення законів та звичаїв війни (ст. 110, ст. 438) Кримінального кодексу України.