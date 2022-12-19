У Київській області виявили підпільну тютюнову фабрику

18:26 19 грудня Київ, Україна

В одному із населених пунктів Київської області працювала підпільна тютюнова фабрика , незаконну діяльність якої блокували правоохоронці.



Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції України у понеділок, 19 грудня.



Слідчі встановили, що "фабрика" працювала у закритому режимі, а її працівники – вахтовим методом.



Зловмисники виставили по периметру виробництва та в радіусі кількох кілометрів від нього так званих "фішкарів", щоб ті стежили, чи не з'являться непрохані гості.



Власники встановили дизельну підстанцію, щоб приховати споживання великої кількості енергоресурсів під час виробництва та забезпечити його цілодобову роботу.



Складське приміщення було обладнане необхідним обладнанням та виробничими лініями, потужності яких дозволяли виробляти до 50 000 пачок цигарок на добу.



Готову продукцію збували під виглядом відомих торгових марок на території Київської та Полтавської областей.



Бюджет України через підпільне підприємство щомісяця не доотримував 40 мільйонів гривень у вигляді сплати акцизного податку.



Оперативники та слідчі за силової підтримки спецпризначенців ДСР 14 грудня припинили діяльність підпільної тютюнової фабрики та вилучили:

промислову лінію для сигарет;

сушильне обладнання;

понад 7 тонн тютюну;

168 тис. пачок готової продукції;

картонні коробки для фасування.



Загальна сума вилученого обладнання та цигарок становить близько 15 мільйонів гривень.