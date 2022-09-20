На Київщині виявили чергове поховання закатованих рашистами цивільних

19:59 20 вересня Київ, Україна

Поблизу села Мироцьке Бучанського району на Київщині правоохоронці виявили поховання вбитих російськими військовими людей.



Про це повідомляється в Офісі Генерального прокурора.



Російські військові під час окупації частини Київської області розміщували свої позиції поблизу лісу у населеному пункті.





У похованні виявили останки двох людей. У вбитих зав'язані за спиною руки, а на шиї скотч.

В цей час для ідентифікації їхніх осіб та встановлення причин смерті проводяться судово-медична та молекулярно-генетична експертизи.

Це не перше поховання, яке знаходять поблизу Мироцького. Влітку поблизу села знайшли сімох цивільних, яких убили російські військові, а ще раніше – трьох чоловіків, яких росіяни катували, а згодом убили.