На Київщині виявили чергове поховання закатованих рашистами цивільних

Поблизу села Мироцьке Бучанського району на Київщині правоохоронці виявили поховання вбитих російськими військовими людей.
Про це повідомляється в Офісі Генерального прокурора.
Російські військові під час окупації частини Київської області розміщували свої позиції поблизу лісу у населеному пункті.
Про це повідомляється в Офісі Генерального прокурора.
Російські військові під час окупації частини Київської області розміщували свої позиції поблизу лісу у населеному пункті.
У похованні виявили останки двох людей. У вбитих зав'язані за спиною руки, а на шиї скотч.
В цей час для ідентифікації їхніх осіб та встановлення причин смерті проводяться судово-медична та молекулярно-генетична експертизи.
Це не перше поховання, яке знаходять поблизу Мироцького. Влітку поблизу села знайшли сімох цивільних, яких убили російські військові, а ще раніше – трьох чоловіків, яких росіяни катували, а згодом убили.
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