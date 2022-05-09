На Київщині виявлено тіла трьох чоловіків, убитих пострілами в голову

16:39 09 травня Київ, Україна

Поблизу селища Макарів Бучанського району виявили поховання з тілами трьох цивільних чоловіків. Їх убили російські окупанти, вистріливши у голову.



Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України.



“Під час проведення слідчих дій поблизу смт Макарів на узбіччі автодороги виявлено поховання трьох цивільних осіб. За попередньою інформацією, військовослужбовці збройних сил рф під час окупації населеного пункту пострілами в голову вбили трьох чоловіків", – йдеться у повідомленні.



За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури правоохоронці розслідують ці злочини в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни – частини 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція статті передбачає довічне ув'язнення.



Загалом у Київській області після відступу російської армії було знайдено понад 1,2 тисячі убитих місцевих жителів.