На Київщині знайшли тіло вбитого рашистами волонтера з Чехії

10:13 17 травня Київ, Україна





Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небитов.



Тіла вбитих чоловіків виявили по обидва боки дороги неподалік населеного пункту, де в період бойових дій російські військові розміщували свої позиції. Усіх росіяни розстріляли у різні частини тіла: двом вистрілили у голову, а одному – у живіт. Поряд із похованнями виявили розтяжку із гранатою "Ф-1", яку залишили окупанти. На Київщині біля селища Макарів правоохоронці виявили тіла трьох убитих російськими військовими цивільних, серед яких громадянин Чехії, який був волонтером Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небитов.Тіла вбитих чоловіків виявили по обидва боки дороги неподалік населеного пункту, де в період бойових дій російські військові розміщували свої позиції. Усіх росіяни розстріляли у різні частини тіла: двом вистрілили у голову, а одному – у живіт. Поряд із похованнями виявили розтяжку із гранатою "Ф-1", яку залишили окупанти.

“На місці поховання знайшли документи одного із загиблих – громадянин Чехії. Є його відповідні дані. Інші дві людини не встановлені в цей час, але вони були в цивільному одязі. Ми шукатимемо, за яких обставин вони зникли на території України», – каже Небитов.

Раніше чеські медіа повідомляли про 49-річного громадянина Чехії на ім'я Томаш, який перестав виходити на зв'язок із рідними 2 березня. З початку повномасштабного вторгнення росії чоловік вирішив як волонтер допомагати евакуювати цивільних спочатку зі Львова до кордону, але зрештою поїхав під Київ.



Його розстріляний автомобіль журналісти раніше знайшли біля селища, проте його тіло серед загиблих не знаходили, а тому вважали чоловіка безвісти зниклим.

У поліції Київщини повідомили, що у вбитого на батьківщині залишилися дружина та брат.



Окрім знайдених під Макаровим чоловіків правоохоронці виявили неподалік села Раківка тіло ще одного розстріляного місцевого жителя – колишнього оперативного працівника органів внутрішніх справ, який перебував на пенсії. У період окупації чоловік вийшов за дровами та не повернувся. Як виявилося, російські солдати розділи його, розстріляли та поховали на полі поруч зі своїми бойовими позиціями.

“Це ще один факт, що підтверджує, що російські військові викрадали людей навіть зі своїх будинків. На тілі загиблого криміналісти виявили сліди катувань. Чітко зафіксували також наявність вогнепальних поранень в область тіла» – зазначає Небитов.

Станом на початок травня на Київщині правоохоронці знайшли вже понад 1,2 тисячі тіл цивільних, убитих російськими військовими під час окупації регіону. Доля ще кількох сотень людей досі невідома.