У Київській області на водоймах потонули дві людини
09:09 21 червня Київ, Україна
За минулу добу тільки в Київській області потонула одна дитина і один дорослий не повернувся з прогулянки на човні, його пошуком зайняті 5 осіб та 2 од. техніки.
Про це сказано на сайті ДСНС.
"20 червня в ДСНС надійшла інформація, що під час відпочинку на Київському водосховищі біля с. Лебедівка Вишгородського району зникли 2 людини (попередньо потонули, з них 1 дитина 2011 р.н.) і 1 дитина (2017 р.н.) врятована місцевим населенням, яка після проведених реанімаційних заходів померла в кареті швидкої допомоги", - уточнюється в повідомленні.
Відзначається, що в рятувальній операції брали участь 11 осіб, в тому числі 6 водолазів.
"У цей же день о 19:00 в ДСНС надійшла інформація, що на р. Кам'янка поблизу с. Триліси Фастівського району на човні перебувало 8 осіб, з них 7 осіб самостійно дісталися до берега і 1 потонула. Від ДСНС залучено 5 осіб та 2 од. техніки (з них 1 човен)", - констатують в повідомленні.
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