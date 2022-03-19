У Київській області на водоймах потонули дві людини

09:09 21 червня Київ, Україна

За минулу добу тільки в Київській області потонула одна дитина і один дорослий не повернувся з прогулянки на човні, його пошуком зайняті 5 осіб та 2 од. техніки.



Про це сказано на сайті ДСНС.

"20 червня в ДСНС надійшла інформація, що під час відпочинку на Київському водосховищі біля с. Лебедівка Вишгородського району зникли 2 людини (попередньо потонули, з них 1 дитина 2011 р.н.) і 1 дитина (2017 р.н.) врятована місцевим населенням, яка після проведених реанімаційних заходів померла в кареті швидкої допомоги", - уточнюється в повідомленні.

Відзначається, що в рятувальній операції брали участь 11 осіб, в тому числі 6 водолазів.