У Київській області ліквідована чергова нарколабораторія

08:21 17 листопада Київ, Україна

Співробітниками правоохоронних органів в одному з приватних будинків Київської області виявили та вилучили обладнання для виробництва амфетаміну та кілограм марихуани.



Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.



"Задокументували протиправну діяльність зловмисника співробітники Обухівського відділу поліції спільно з оперативниками Служби безпеки України. Встановлено, що організував діяльність нарколабораторії в селі Михайлівка-Рубежівка Києво-Святошинського району 34-річний місцевий житель. У минулому він вже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотиків", - йдеться в повідомленні.



Санкціонований обшук правоохоронці провели в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом незаконного зберігання наркотичних речовин.



Вилучені речові докази направлені на проведення відповідних експертиз.



Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.



Після надходження висновків відповідних експертиз буде вирішено питання щодо додаткової правової кваліфікації та оголошення зловмисникові про підозру.