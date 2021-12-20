На Київщині державна особа користувалася своїм становищем для особистої вигоди (ФОТО)

09:52 17 листопад Київ, Україна

У Київській області 55-річний керівник одного з державних підприємств, користуючись своїм службовим становищем, за попередньою домовленістю намагався передати у користування фізичним особам в оренду складське приміщення загальною площею 610 кв.м в обхід передбаченої чинним законодавством процедури.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

За оренду чоловік вимагав 40 тисяч гривень неправомірної вигоди. Кошти отримував у кілька етапів: першу частину отримав у середині вересня 2021 року, а другу 26 жовтня.

Працівники слідчого управління поліції Київської області викрили незаконну діяльність чоловіка.

Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч.1 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовцем) Кримінального кодексу України.