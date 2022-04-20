У Київській області дві вантажівки підірвалися на мінах

18:59 20 квітня Київ, Україна

У селі Нова Буда двоє працівників Тетерівського лісгоспу заїхали на неперевірену територію лісу, де вантажівка натрапила на міну. 52-річний водій загинув на місці, а 48-річного пасажира госпіталізували до лікарні з численними травмами голови, грудної клітки та забоями ніг.
 
Про це повідомили у поліції Київської області.
 
Ще один нещасний випадок стався поблизу Ірпеня. Внаслідок наїзду вантажного автомобіля на міну 31-річний водій загинув на місці.
Крім того, на Броварщині чоловікові відірвало пальці через вибух небезпечного предмета, знайденого у зоні, де велися бойові дії.
Поліція Київщини закликає громадян бути обережними на деокупованих територіях! Слідкуйте за дозвіллям дітей, не користуйтеся лісовими дорогами та стежками. Відвідуйте лише обстежені правоохоронцями місця та дотримуйтесь інструкцій вибухотехніків із рятувальниками”, – зазначають правоохоронці.