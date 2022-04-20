У Київській області дві вантажівки підірвалися на мінах

18:59 20 квітня Київ, Україна

У селі Нова Буда двоє працівників Тетерівського лісгоспу заїхали на неперевірену територію лісу, де вантажівка натрапила на міну. 52-річний водій загинув на місці, а 48-річного пасажира госпіталізували до лікарні з численними травмами голови, грудної клітки та забоями ніг.

Про це повідомили у поліції Київської області.

Ще один нещасний випадок стався поблизу Ірпеня. Внаслідок наїзду вантажного автомобіля на міну 31-річний водій загинув на місці.

Крім того, на Броварщині чоловікові відірвало пальці через вибух небезпечного предмета, знайденого у зоні, де велися бойові дії.