У київській квартирі під час зарядки вибухнув повербанк

17:12 14 листопада Київ, Україна

Вранці, 14 листопада, у київській квартирі на вулиці Сергія Данченка вибухнув портативний акумулятор, що заряджався від мережі, повідомили в поліції Києва.

У квартирі виникла пожежа, яка значно пошкодила житло. Постраждалих немає, додали у поліції.

У той самий час місто закликає киян дбати про належний протипожежний стан власного житла та дотримуватись низки правил безпеки при відключенні електроенергії. Зокрема, вимикати з розеток усі електроприлади, якщо світла немає.