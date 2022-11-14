У київській квартирі під час зарядки вибухнув повербанк

Вранці, 14 листопада, у київській квартирі на вулиці Сергія Данченка вибухнув портативний акумулятор, що заряджався від мережі, повідомили в поліції Києва.
У квартирі виникла пожежа, яка значно пошкодила житло. Постраждалих немає, додали у поліції.
У той самий час місто закликає киян дбати про належний протипожежний стан власного житла та дотримуватись низки правил безпеки при відключенні електроенергії. Зокрема, вимикати з розеток усі електроприлади, якщо світла немає.
У квартирі виникла пожежа, яка значно пошкодила житло. Постраждалих немає, додали у поліції.
У той самий час місто закликає киян дбати про належний протипожежний стан власного житла та дотримуватись низки правил безпеки при відключенні електроенергії. Зокрема, вимикати з розеток усі електроприлади, якщо світла немає.
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