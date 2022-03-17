У київській лікарні другий випадок суїциду серед хворих на COVID-19

19:26 20 жовтня Київ, Україна

У Києві з вікна інфекційного відділення Олександрівської лікарні, де лікують хворих на COVID-19, викинулася жінка. Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на свої джерела.

Інцидент стався вночі 19 жовтня. Інфікована коронавірусом 60-річна жінка випала з вікна на четвертому поверсі. Від отриманих травм вона померла в реанімації близько 7:00.

20 жовтня стало відомо, що в Оболонському районі Києва чоловік з COVID-19 здійснив суїцид, також вистрибнувши з вікна медустанови. Трагедія сталася в клінічній міській лікарні №8 по вулиці Кондратюка.

У Київській міській клінічній лікарні №4, де лікують пацієнтів з коронавірусом, наклали на себе руки двоє чоловіків. Один з хворих вистрибнув з вікна другого поверху медустанови 21 вересня, другий - 22-ого.

Українська лікарка-інфекціоністка, доктор медичних наук, професорка Ольга Голубовська пояснює, що інфіковані коронавірусом люди часто замислюються про суїцид.
"Це правда, що люди знімають з себе маски, щоб померти. Дуже часто хворих не залишають суїцидальні думки. І це пов'язано не тільки з тривалістю хвороби (іноді буває і не дуже тривалий перебіг), це пов'язано з дією вірусу на нервову систему і недостатністю кисню. Деякі лікарські препарати також можуть викликати у деяких людей [стани] за типом психозів", - зазначила лікарка.