У київській лікарні другий випадок суїциду серед хворих на COVID-19

19:26 20 жовтня Київ, Україна

У Києві з вікна інфекційного відділення Олександрівської лікарні, де лікують хворих на COVID-19, викинулася жінка. Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на свої джерела.



Інцидент стався вночі 19 жовтня. Інфікована коронавірусом 60-річна жінка випала з вікна на четвертому поверсі. Від отриманих травм вона померла в реанімації близько 7:00.



20 жовтня стало відомо, що в Оболонському районі Києва чоловік з COVID-19 здійснив суїцид, також вистрибнувши з вікна медустанови. Трагедія сталася в клінічній міській лікарні №8 по вулиці Кондратюка.



У Київській міській клінічній лікарні №4, де лікують пацієнтів з коронавірусом, наклали на себе руки двоє чоловіків. Один з хворих вистрибнув з вікна другого поверху медустанови 21 вересня, другий - 22-ого.



Українська лікарка-інфекціоністка, доктор медичних наук, професорка Ольга Голубовська пояснює, що інфіковані коронавірусом люди часто замислюються про суїцид.