У Києво-Печерській лаврі знайшли проросійську літературу та мільйони готівки у різній валюті

11:11 23 листопада Київ, Україна

Правоохоронці завершили контррозвідувальні заходи безпеки на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ у Рівненській області. Під час перевірки у лаврі знайшли підозрілих осіб, проросійську літературу та десятки тисяч рублів.



Про це повідомляє Служба безпеки України.





Понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфу. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, у тому числі громадяни росії, які перебували на території об'єктів.



Деякі з них під час перевірки документів надавали паспорти та військові квитки СРСР, водночас взагалі не мали оригіналів документів, а лише їхні копії чи мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження. Нині щодо них здійснюється поглиблена перевірка.



Також на території Києво-Печерської лаври був 32-річний громадянин України. Як зазначають у



Крім того, під час заходів безпеки правоохоронці виявили: Співробітники Нацполіції та Нацгвардії перевірили понад 350 церковних споруд та 850 осіб.Понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфу. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, у тому числі громадяни росії, які перебували на території об'єктів.Деякі з них під час перевірки документів надавали паспорти та військові квитки СРСР, водночас взагалі не мали оригіналів документів, а лише їхні копії чи мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження. Нині щодо них здійснюється поглиблена перевірка.Також на території Києво-Печерської лаври був 32-річний громадянин України. Як зазначають у СБУ , він може бути причетним до протиправної діяльності в нашій країні проросійського інформаційного агентства Антван. У той самий час він є довіреною особою власника однойменної російської компанії Antvan Group - громадянина росії Орлова А.В., який володів в Україні низкою земельних ділянок та закладів громадського харчування. Нині це майно заарештовано у межах кримінального провадження.Крім того, під час заходів безпеки правоохоронці виявили:

проросійську літературу, що використовується під час навчання в семінарії та парафіяльних школах, зокрема, для пропаганди "російського світу";

готівка на загальну суму понад 2 мільйони гривень, понад 100 тисяч доларів США та кілька тисяч російських рублів.