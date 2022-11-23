У Києво-Печерській лаврі знайшли проросійську літературу та мільйони готівки у різній валюті

Правоохоронці завершили контррозвідувальні заходи безпеки на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ у Рівненській області. Під час перевірки у лаврі знайшли підозрілих осіб, проросійську літературу та десятки тисяч рублів.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Співробітники Нацполіції та Нацгвардії перевірили понад 350 церковних споруд та 850 осіб.
Понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфу. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, у тому числі громадяни росії, які перебували на території об'єктів.
Деякі з них під час перевірки документів надавали паспорти та військові квитки СРСР, водночас взагалі не мали оригіналів документів, а лише їхні копії чи мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження. Нині щодо них здійснюється поглиблена перевірка.
Також на території Києво-Печерської лаври був 32-річний громадянин України. Як зазначають у СБУ, він може бути причетним до протиправної діяльності в нашій країні проросійського інформаційного агентства Антван. У той самий час він є довіреною особою власника однойменної російської компанії Antvan Group - громадянина росії Орлова А.В., який володів в Україні низкою земельних ділянок та закладів громадського харчування. Нині це майно заарештовано у межах кримінального провадження.
Крім того, під час заходів безпеки правоохоронці виявили:
Понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфу. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, у тому числі громадяни росії, які перебували на території об'єктів.
Деякі з них під час перевірки документів надавали паспорти та військові квитки СРСР, водночас взагалі не мали оригіналів документів, а лише їхні копії чи мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження. Нині щодо них здійснюється поглиблена перевірка.
Також на території Києво-Печерської лаври був 32-річний громадянин України. Як зазначають у СБУ, він може бути причетним до протиправної діяльності в нашій країні проросійського інформаційного агентства Антван. У той самий час він є довіреною особою власника однойменної російської компанії Antvan Group - громадянина росії Орлова А.В., який володів в Україні низкою земельних ділянок та закладів громадського харчування. Нині це майно заарештовано у межах кримінального провадження.
Крім того, під час заходів безпеки правоохоронці виявили:
- проросійську літературу, що використовується під час навчання в семінарії та парафіяльних школах, зокрема, для пропаганди "російського світу";
- готівка на загальну суму понад 2 мільйони гривень, понад 100 тисяч доларів США та кілька тисяч російських рублів.
Усі матеріали будуть передані на відповідні експертні дослідження.
Насамкінець правоохоронці наголосили, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду та віросповідання, як це визначено Конституцією України.
Нагадаємо, що Києво-Печерська лавра, як і раніше, знаходиться у розпорядженні Української православної церкви Московського патріархату. На оприлюдненому фрагменті видно, як у церкві співають фрагмент із російської церковної пісні "Хвала пресвятої Богородиці", у тому числі наступні її слова: "Дзвін пливе, пливе над росією, прокидається матінка-Русь".
Після цього Служба безпеки розпочала кримінальне провадження та перевірила лавру.
Насамкінець правоохоронці наголосили, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду та віросповідання, як це визначено Конституцією України.
Нагадаємо, що Києво-Печерська лавра, як і раніше, знаходиться у розпорядженні Української православної церкви Московського патріархату. На оприлюдненому фрагменті видно, як у церкві співають фрагмент із російської церковної пісні "Хвала пресвятої Богородиці", у тому числі наступні її слова: "Дзвін пливе, пливе над росією, прокидається матінка-Русь".
Після цього Служба безпеки розпочала кримінальне провадження та перевірила лавру.
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