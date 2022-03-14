У Києві зловмисники викрали і побили водія таксі

20:21 14 червня Київ, Україна

Четверо зловмисників затягли в квартиру 21-річного водія таксі, після чого побили його і вимагали 25 тисяч доларів.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.



Повідомляється, що в поліцію Києва звернувся чоловік і повідомив про те, що невідомі особи утримують його товариша в квартирі.



За вказаною адресою негайно виїхали патрульні поліціянти, слідчо-оперативна група, співробітники полку поліції особливого призначення № 1 і лікарі.



Поліціянти з'ясували, що напередодні таксист перевозив пасажирку, але виявилося, що в неї немає грошей.



В результаті між водієм і дівчиною виникла сварка, про яку згодом вона розповіла своїм товаришам, а також заявила, що її нібито зґвалтували.

"Троє хлопців вирішили "допомогти розібратися" в ситуації, тому зателефонували таксисту і під приводом повернення забутих речей в автомобілі попросили його повернутися. Коли водій прибув за вказаною адресою, зловмисники затягли його в будинок і протягом декількох годин били. Крім цього, нападники запропонували йому "вирішити питання" за 25 тисяч доларів США", - йдеться в повідомленні.

При силовій підтримці спецпризначенців, співробітники поліції потрапили в приміщення, де виявили дівчину з трьома молодими людьми і в одній з кімнат - 21-річного потерпілого. Хлопця з забоями і переломами госпіталізували в медичний заклад.



Поліціянти затримали фігурантів. Ними виявилися жителі столиці, 2000, 2001, 2002 років народження і мешканка Київської області, 2000 року народження. Раніше вони не притягувалися до кримінальної відповідальності.



Чотирьом правопорушникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину і вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.