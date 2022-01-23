У Києві загорівся собачий притулок

10:29 06 травень Київ, Україна

У київському притулку для собак сталася пожежа, на щастя, жодна з 31 собаки не постраждала.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.



"Пожежа в Києві на Деміївській в балці: загорівся собачий притулок. Його утримують волонтери. На території знаходиться 31 собака", - йдеться в повідомленні.



За словами місцевих жителів, на території закладу волонтери "постійно щось палять". Керівниця притулку вважає, що це підпал і звинувачує в цьому догхантерів.



Рятувальники, які приїхали, швидко впоралися з вогнем. Причину виникнення пожежі встановлять правоохоронці.