У Києві затримано порушників, які знімали роботу ППО

17:58 29 травня Київ, Україна

У столиці України було викрито двох молодих людей, які незаконно знімали відео роботи систем ППО.



Поліція оперативно доставила порушників до Святошинського управління, де їх допитали співробітники правоохоронних органів. Далі справу передали співробітникам Служби безпеки України для більш детального розслідування інциденту.



Сьогодні мешканка Києва звернулася до поліції за спеціальною лінією 102 та повідомила про двох невідомих чоловіків, які знімали роботу систем ППО.



На місце події було направлено патрульних поліціянтів та співробітників карного розшуку. Протягом години одного з порушників, 23-річного хлопця, вдалося затримати на одній із вулиць Святошинського району.



Паралельно, в рамках спеціальної поліційної операції, було здійснено пошук другого порушника по всьому місту. Невдовзі 26-річного водія автомобіля "БМВ" було зупинено на вулиці Ушакова.



Обох затриманих місцевих жителів доставили до Святошинського управління поліції для надання свідчень, після чого їх передали співробітникам Служби безпеки України для подальшого проведення слідчих процедур.