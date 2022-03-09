У Києві затримано групу наркоторговців
19:26 13 жовтень Київ, Україна
Прокуратура
Києва припинила діяльність угруповання, яке займалося збутом кокаїну в нічних клубах.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
"Київською місцевою прокуратурою № 6 спільно з співробітниками ГУ СБУ в Києві та Київській області та поліцією Києва припинено злочинну діяльність групи осіб, які займалися збутом наркотичного засобу кокаїн на території міста Києва та Київської області (ч. 2 ст. 307 КК України). Встановлено, що незаконний наркобізнес організував місцевий житель, залучивши до роботи двох знайомих. Зловмисники збували кокаїн в елітних нічних закладах столиці та на закритих вечірках виключно за готівку і постійним клієнтам. За приблизними оцінками прибуток від наркобізнесу становив в середньому 50 тис. доларів США щомісяця", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в ході санкціонованих обшуків виявлено та вилучено наркотичні засоби: кокаїн, амфетамін, канабіс, а також банківські картки, мобільні телефони та комп'ютери.
"Зараз в порядку ст. 208 КПК України затримано двох учасників групи, причетних до наркоторгівлі. Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають. Встановлюється місцеперебування третього учасника злочинного угруповання", - зазначено в повідомленні.
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