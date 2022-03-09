У Києві затримано групу наркоторговців

19:26 13 жовтень Київ, Україна

Прокуратура Києва припинила діяльність угруповання, яке займалося збутом кокаїну в нічних клубах.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"Київською місцевою прокуратурою № 6 спільно з співробітниками ГУ СБУ в Києві та Київській області та поліцією Києва припинено злочинну діяльність групи осіб, які займалися збутом наркотичного засобу кокаїн на території міста Києва та Київської області (ч. 2 ст. 307 КК України). Встановлено, що незаконний наркобізнес організував місцевий житель, залучивши до роботи двох знайомих. Зловмисники збували кокаїн в елітних нічних закладах столиці та на закритих вечірках виключно за готівку і постійним клієнтам. За приблизними оцінками прибуток від наркобізнесу становив в середньому 50 тис. доларів США щомісяця", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в ході санкціонованих обшуків виявлено та вилучено наркотичні засоби: кокаїн, амфетамін, канабіс, а також банківські картки, мобільні телефони та комп'ютери.