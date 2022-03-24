У Києві затримано російського наркоторговця

13:55 04 листопада Київ, Україна

Більше ніж 5 кілограмів наркотичних речовин виявлено співробітниками правоохоронних органів Києва у громадянина Росії. В ході з'ясування особи затриманого виявилося, що в РФ він оголошений в розшук за вчинення тяжкого злочину.



Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.



Чоловіка затримали в Голосіївському районі. У нього вилучили 8 пакетиків з кокаїном, які порушник ховав у спідній білизні.



Поліціянти вирушили в квартиру, в якій жив затриманий, і виявили там ще 5 кг наркотику.









"Фігурантом виявився громадянин Росії, який перебуває в розшуку за тяжкий злочин. Крім цього, він також розшукувався поліцією Києва за підробку документів. Під час затримання чоловік показав поліціянтам документи, які також мають ознаки підробки", - розповів начальник столичної поліції Андрій Крищенко.



Чоловіка затримали і повідомили йому про підозру в торгівлі наркотиками. За ґратами він може провести від 9 до 12 років.