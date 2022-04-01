У Києві затримано російського інформатора

18:11 01 квітня Київ, Україна

У Києві правоохоронці затримали чоловіка за поширення інформації щодо зруйнованих об'єктів.



Під час відпрацювання оперативної інформації співробітники Оболонського управління поліції спільно з працівниками Служби безпеки України викрили чоловіка, який за допомогою телеграм-каналу викладав фото ракетних ударів по будинках та об'єктах інфраструктури.



Правоохоронці встановили особу зловмисника та зробили невідкладний обшук за місцем його проживання. За скоєне зловмиснику загрожує від трьох до п'яти років ув'язнення з конфіскацією майна або без нього.