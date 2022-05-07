У Києві затримано чоловіка за розтління малолітніх

10:36 07 травня Київ, Україна

Поліція впіймала громадянина Києва, який в інтернеті розбещував малолітню дівчинку.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.



Досудовим розслідуванням встановлено, що з грудня 2021 року по квітень 2022 року 33-річний чоловік через соціальні мережі спілкувався з 13-річною потерпілою з метою її відмінювання в майбутньому до вступу з ним до інтимного зв'язку.



Чоловік спілкувався з неповнолітньою на відверті теми сексуального змісту, надсилав їй порнографічні зображення та пропонував малолітньому взяти участь у створенні порнографічного контенту за грошову винагороду.



У ході проведеного обшуку за місцем проживання чоловіка виявлено та вилучено мобільний телефон, комп'ютер та інші носії інформації, що містять дитячу порнографію.