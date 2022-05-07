У Києві затримано чоловіка за розтління малолітніх

10:36 07 травня Київ, Україна

Поліція впіймала громадянина Києва, який в інтернеті розбещував малолітню дівчинку.

 
Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з грудня 2021 року по квітень 2022 року 33-річний чоловік через соціальні мережі спілкувався з 13-річною потерпілою з метою її відмінювання в майбутньому до вступу з ним до інтимного зв'язку.

Чоловік спілкувався з неповнолітньою на відверті теми сексуального змісту, надсилав їй порнографічні зображення та пропонував малолітньому взяти участь у створенні порнографічного контенту за грошову винагороду.

У ході проведеного обшуку за місцем проживання чоловіка виявлено та вилучено мобільний телефон, комп'ютер та інші носії інформації, що містять дитячу порнографію.
 
“Звертаємо увагу, що своєчасне попередження, виявлення та ефективне розслідування злочинів щодо дітей (у тому числі домашнє, сексуальне насильство) у сучасних умовах безпосередньо пов'язане з активною участю батьків та близьких у житті неповнолітніх, і зокрема дитячої “цифрової гігієни” в інтернеті. мережі“, - йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.