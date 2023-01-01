У Києві затримано чоловіка, який запускав феєрверки

13:09 01 січня Київ, Україна

У Києві представники правоохоронних органів затримали чоловіка, який у новорічну ніч запускав феєрверки. Про це повідомляє столична поліція.

Як відомо, під час воєнного стану запуск салютів заборонено, проте киянин вирішив порушити закон та запустив феєрверки на Подолі.

Це не на жарт налякало місцевих жителів, які і так сильно переживали з приводу звуків вибухів через атаку росії.

"Незважаючи на неодноразові попередження правоохоронних органів, місцевий житель знехтував забороною використання піротехнічних виробів під час дії військового стану", - сказано в повідомленні.

Наразі порушнику загрожує до п'яти років обмеження волі.

Нагадаємо, на День незалежності України у Павлограді Дніпропетровської області також запустили феєрверк, незважаючи на воєнний час.