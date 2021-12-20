У Києві затримали таксиста, який продавав пасажирам наркотики

15:29 03 квітень Київ, Україна

Поширення наркотиків - одна з найважчих і згубних проблем сучасного суспільства. Як повідомила пресслужба прокуратури міста Київ, поліції вдалося затримати водія таксі, який був викритий в незаконному зберіганні та продажу наркотиків.

Як розповіли в прокуратурі, 24-річний хлопець приїхав на заробітки до Києва із Запоріжжя і влаштувався працювати таксистом.

"Використовуючи орендоване авто, молодий чоловік особисто збував замовникам наркотики, а саме канабіс і психотропні речовини - МДМА та амфетамін "з рук в руки". Зловмисника викрили "на гарячому", під час обшуку його автомобіля вилучено 29 пакунків психотропних речовин і наркотичних засобів", - йдеться в повідомленні.

Оболонська окружна прокуратура повідомила чоловікові про підозру за фактом незаконного зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин з метою їхнього подальшого збуту - ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Правоохоронці також встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до цього злочину.

Раніше повідомлялося, що в Миколаївській області поліціянти за підтримки спецпідрозділу КОРД затримали членів угруповання, що займалося наркоторгівлею.

А у Львівській області офіцер організував серед військовослужбовців продаж наркотиків. Він був затриманий при збуті більш ніж 10 грамів порошкоподібної речовини.

У Сумах поліція шукала в кафе наркотики, а знайшла зброю.