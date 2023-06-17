У Києві затримали наркоторговця: вилучено наркотиків на суму 3,5 млн. гривень

09:09 17 червня Київ, Україна

Поліція Київської області повідомляє, що у Фастівському районі затримано 39-річного чоловіка, який зберігав наркотичні речовини вдома та займався їх розповсюдженням серед наркозалежних осіб..



Загальна вартість вилучених наркотиків, включаючи понад 10 кілограмів канабісу, амфетамін, рослини та насіння конопель, оцінюється приблизно у 3,5 мільйона гривень за цінами на чорному ринку.



В ході обшуку правоохоронці також виявили електронні ваги, пакувальні матеріали для наркотиків та інші матеріальні докази, що свідчать про незаконну діяльність.



Слідчі органи вже розпочали кримінальне розслідування за фактом незаконного зберігання наркотичних та психотропних речовин, а також вирощування конопель. Затриманому наркодилеру може загрожувати до 8 років ув'язнення.