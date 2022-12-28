У Києві затримали чоловіка, який допомагав окупантам перейменовувати вулиці на Луганщині

16:09 28 грудня Київ, Україна

У столиці правоохоронці затримали чоловіка, який співпрацював із російськими окупантами та допоміг їм перейменувати вулиці на тимчасово окупованих територіях Луганської області.



Про це повідомляє Служба безпеки України.



Затриманий – колишній керівник комунального підприємства у тимчасово окупованому Сватовому на Луганщині.

Після захоплення українського міста він одним із перших підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили керівником створеного окупантами місцевого “муніципального унітарного підприємства з благоустрою”.



Перебуваючи на посаді, він допомагав окупаційній адміністрації організовувати масові заходи та пропагандистські телесюжети на підтримку збройної агресії росії.



Також чоловік виконував вказівку росіян про перейменування вулиць захопленого міста "радянськими" назвами. Для цього він особисто підписував відповідні "розпорядчі" документи та контролював процес "радянізації" міської інфраструктури.

Під час контрнаступу ЗСУ чоловік утік до росії, де перебував з вересня. Але потім вирішив непомітно повернутися до України та переховувався у Києві. Проте співробітники СБУ встановили маршрути його руху та затримали.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, в окупаційній адміністрації держави-агресора) Кримінального кодексу України.



Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.