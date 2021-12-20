У Києві затримали квартирних злодіїв: поліція вилучила викрадене майно (ФОТО)

Поліція Києва провела затримання трьох підозрюваних у квартирній крадіжці, ймовірно, крадіжка сталася у Святошинському районі столиці. У потерпілого було вкрадено годинник і суму грошей в іноземній та національній валюті. Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Києві.

В операції брала участь слідчо-оперативна група. У підозрюваних на місці затримання вилучили всі вкрадені речі, а також інструменти для потрапляння до квартири та автомобіля, транспортний засіб, на якому спільники пересувалися. Усі троє чоловіків родом із Одеси 1990, 1991 та 1996 року народження.