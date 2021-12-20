У Києві затримали квартирних злодіїв: поліція вилучила викрадене майно (ФОТО)

Поліція Києва провела затримання трьох підозрюваних у квартирній крадіжці, ймовірно, крадіжка сталася у Святошинському районі столиці. У потерпілого було вкрадено годинник і суму грошей в іноземній та національній валюті. Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Києві.
В операції брала участь слідчо-оперативна група. У підозрюваних на місці затримання вилучили всі вкрадені речі, а також інструменти для потрапляння до квартири та автомобіля, транспортний засіб, на якому спільники пересувалися. Усі троє чоловіків родом із Одеси 1990, 1991 та 1996 року народження.
«Спільники викрали з квартири 1800 доларів США, 2 тисячі гривень та наручний годинник. Слідчі провели обшук у автомобілі «БМВ», на якому пересувалися затримані. Під час проведення обшуків виявили та вилучили викрадене майно: прилади для віджиму скла, а також золоті вироби, походження яких встановлюється», — йдеться у повідомленні.
Наразі оперативники також перевіряють причетність затриманих осіб до інших крадіжок у Києві.
Злочинцям загрожує строк ув'язнення від 3 до 6 років.
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