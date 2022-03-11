У Києві затримали двох чоловіків за розбійний напад на іноземця

Співробітники правоохоронних органів затримали двох жителів Київської області, які вчинили розбійний напад на іноземного громадянина.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва 10 червня.
Відзначається, що зловмисники заманили іноземця в свій автомобіль, після чого вивезли його в ліс і обікрали, погрожуючи йому пістолетом. Потерпілий одразу звернувся за допомогою до чергової частини поліції.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва 10 червня.
Відзначається, що зловмисники заманили іноземця в свій автомобіль, після чого вивезли його в ліс і обікрали, погрожуючи йому пістолетом. Потерпілий одразу звернувся за допомогою до чергової частини поліції.
Завдяки камерам відеоспостереження співробітники карного розшуку ідентифікували особи зловмисників і провели подальший обшук за місцем їхнього проживання. Викрадені речі і зброя були відправлені на експертизу.
Двом зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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