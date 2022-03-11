У Києві затримали двох чоловіків за розбійний напад на іноземця

20:36 10 червень Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів затримали двох жителів Київської області, які вчинили розбійний напад на іноземного громадянина.



Про це повідомила пресслужба поліції Києва 10 червня.



Відзначається, що зловмисники заманили іноземця в свій автомобіль, після чого вивезли його в ліс і обікрали, погрожуючи йому пістолетом. Потерпілий одразу звернувся за допомогою до чергової частини поліції.

"Ми з'ясували, що чоловік відпочивав в ресторані, де познайомився з двома відвідувачами. Після спільного відпочинку нові знайомі запропонували іноземцю підвезти в готель, але замість цього вивезли його за межі міста в ліс, де під загрозою пістолета забрали дорогий годинник, мобільний телефон і гаманець з банківськими картками", - повідомили в поліції.

Завдяки камерам відеоспостереження співробітники карного розшуку ідентифікували особи зловмисників і провели подальший обшук за місцем їхнього проживання. Викрадені речі і зброя були відправлені на експертизу.



Двом зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.