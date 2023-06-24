У Києві зросла кількість жертв нічної атаки

Як заявив сьогодні вранці голова Київської міської військової адміністрації (КГВА) Сергій Попко, під час нічної ракетної атаки до 25-поверхової будівлі у Солом'янському районі Києва потрапили уламки збитої ракети. Внаслідок цього сталася часткова руйнація із загораннями будівельних конструкцій на 16-му, 17-му, 18-му та 19-му поверхах.
Ближче до полудня кількість жертв ракетної атаки зросла до трьох осіб. Про це на своєму Telegram-каналі повідомляє голова МВС Ігор Клименко.
На місці продовжують працювати рятувальники та поліцейські. Врятованим та родичам загиблих надають психологічну допомогу, додають до МВС.
Правоохоронці розгорнули мобільний пункт прийому заяв від громадян. Особливо чекають звернень з приводу зниклих безвісти.Також є невідомі жертви, тому потрібний ДНК-аналіз для ідентифікації.
У КМВА додають, що постраждали щонайменше 40 автомобілів, припаркованих біля будинку.
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Нагадаємо, під час повітряної тривоги у ніч на суботу, 24 червня, у Дніпрі, Харкові, Кропивницькому, Миколаєві та Києві місцеві жителі чули вибухи.
Перед вибухами в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через запуск ракет і БПЛА.
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