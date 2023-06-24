У Києві зросла кількість жертв нічної атаки

11:58 24 червня Київ, Україна

Як заявив сьогодні вранці голова Київської міської військової адміністрації (КГВА) Сергій Попко, під час нічної ракетної атаки до 25-поверхової будівлі у Солом'янському районі Києва потрапили уламки збитої ракети. Внаслідок цього сталася часткова руйнація із загораннями будівельних конструкцій на 16-му, 17-му, 18-му та 19-му поверхах.

"Пожежа локалізована о 04:40, ліквідована о 06:30", - йдеться у повідомленні.

Ближче до полудня кількість жертв ракетної атаки зросла до трьох осіб. Про це на своєму Telegram-каналі повідомляє голова МВС Ігор Клименко.

"Три особи станом на даний момент загинули, вісім - травмовані. 24 особи врятували співробітники ДСНС", - повідомляє Клименко. Раніше було відомо про 2 жертви.

На місці продовжують працювати рятувальники та поліцейські. Врятованим та родичам загиблих надають психологічну допомогу, додають до МВС.

Правоохоронці розгорнули мобільний пункт прийому заяв від громадян. Особливо чекають звернень з приводу зниклих безвісти.Також є невідомі жертви, тому потрібний ДНК-аналіз для ідентифікації.

У КМВА додають, що постраждали щонайменше 40 автомобілів, припаркованих біля будинку.

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Нагадаємо, під час повітряної тривоги у ніч на суботу, 24 червня, у Дніпрі, Харкові, Кропивницькому, Миколаєві та Києві місцеві жителі чули вибухи.

Перед вибухами в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через запуск ракет і БПЛА.