У Києві ввели аварійні відключення електроенергії

12:47 16 грудня Київ, Україна

На тлі ракетної атаки терористів у столиці ввели аварійні відключення світла. Про це повідомила компанія ДТЕК у п'ятницю, 16 грудня.



Також у зв'язку із пошкодженнями енергоінфраструктури у всіх районах столиці є перебої з водопостачанням, повідомив мер Віталій Кличко.

"Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему. Про всяк випадок, підготуйте запас питної та технічної води", - написав Кличко в Telegram.

Крім того, рух метро тимчасово зупинено на всіх гілках. Підземні станції працюють як укриття. Про відновлення руху повідомлять додатково.