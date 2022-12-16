У Києві ввели аварійні відключення електроенергії

На тлі ракетної атаки терористів у столиці ввели аварійні відключення світла. Про це повідомила компанія ДТЕК у п'ятницю, 16 грудня.
Також у зв'язку із пошкодженнями енергоінфраструктури у всіх районах столиці є перебої з водопостачанням, повідомив мер Віталій Кличко.
Також у зв'язку із пошкодженнями енергоінфраструктури у всіх районах столиці є перебої з водопостачанням, повідомив мер Віталій Кличко.
Крім того, рух метро тимчасово зупинено на всіх гілках. Підземні станції працюють як укриття. Про відновлення руху повідомлять додатково.
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