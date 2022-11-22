У Києві виникли аварійні відключення електроенергії через сніг та дощ

Внаслідок негоди, мокрого снігу та дощу на Київщині сталися аварійні відключення електроенергії. Про це повідомила Київська обласна держадміністрація у вівторок, 22 листопада.
Вказано, що ремонтні бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі продовжують ліквідацію наслідків негоди. Фахівці вже повернули світло до 39 повністю знеструмлених населених пунктів та до 66 частково знеструмлених. Усього задіяно 75 бригад.
Зазначається, що крім аварійних, в області за розпорядженням НЕК Укренерго застосовуються стабілізаційні відключення світла згідно з графіком.
Зазначається, що крім аварійних, в області за розпорядженням НЕК Укренерго застосовуються стабілізаційні відключення світла згідно з графіком.
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