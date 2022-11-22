У Києві виникли аварійні відключення електроенергії через сніг та дощ

14:13 22 листопада Київ, Україна

Внаслідок негоди, мокрого снігу та дощу на Київщині сталися аварійні відключення електроенергії. Про це повідомила Київська обласна держадміністрація у вівторок, 22 листопада.

"Станом на 09:00 повністю знеструмленими залишаються 57 населених пунктів та 102 частково. Через пориви вітру повністю знеструмлено 60 ліній електропередачі 6-10 кВ та 26 – частково, 1400 трансформаторних підстанцій", – йдеться у повідомленні.

Вказано, що ремонтні бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі продовжують ліквідацію наслідків негоди. Фахівці вже повернули світло до 39 повністю знеструмлених населених пунктів та до 66 частково знеструмлених. Усього задіяно 75 бригад.



Зазначається, що крім аварійних, в області за розпорядженням НЕК Укренерго застосовуються стабілізаційні відключення світла згідно з графіком.