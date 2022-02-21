У Києві біля Байкового кладовища сталася серйозна ДТП

13:50 29 вересень Київ, Україна

На перетині вулиці Грінченка з Байковою зіткнулися два легковики, від сильного зіткнення одна з машин вилетіла на тротуар з торговими наметами.

Автомобіль "Lada" рухався вулицею Грінченка і, повертаючи на вулицю Байкову, не надав перевагу в русі зустрічному "Nissan". Від потужного зіткнення автомобілі розвернуло в протилежну сторону руху. Машина "Nissan" залишилася на перехресті, а ось "Lada" вилетіла на тротуар, де збила 18-річну дівчину. Далі авто протаранило прилавки з вінками. Там стояло близько 10 продавців, які, на щастя, встигли відскочити і не потрапили під колеса автомобіля "Lada".



До лікарні, крім дівчини, госпіталізували пасажира та водія "Nissan". Серйозні травми отримала пасажирка автомобіля "Lada". Жінку затиснуло в салоні машини, рятувальникам довелося деблокувати її з автомобіля.





Що стосується водія "Lada", він не травмувався, але перебував у шоковому стані. Сказав тільки, що не помітив зустрічного транспорту.

Продавці, які торгують квітами, розповіли, що на цьому перехресті постійно відбуваються ДТП.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує всі обставини аварії.