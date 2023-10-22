У Києві водій автомобіля на блокпості наїхав на військовослужбовця

12:13 22 жовтня Київ, Україна

За півтора роки війни дехто забув про комендантський годинник і про правила проїзду військових блокпостів. Така "місцева амнезія" призводить до злочинної вседозволеності. Ще один злочин стався у Києві в ніч проти 22 жовтня. Близько 00:30 ночі на блокпості водій автомобіля наїхав на військовослужбовця. Останній помер від отриманих унаслідок ДТП травм. Правоохоронці затримали фігуранта та порушили справу, повідомила поліція Києва.

За попередніми даними, водій рухався автошляхом М-01 у напрямку Броварського проспекту у другій смузі.. В умовах туману він побачив попереду вантажівку і різко загальмував. Він не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу руху, де наїхав на 47-річного військовослужбовця на блокпості.

Потерпілий помер від травм на місці події.

Нагадаємо, священики УПЦ МП побили військового у Хмельницькому. Священнослужителі викликали поліцію, яка забрала у відділення військового потерпілого.