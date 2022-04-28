У Києві під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерріша пролунали вибухи

21:54 28 квітня Київ, Україна

У Шевченківському районі Києва увечері 28 квітня пролунали вибухи. На цей час у столиці України з візитом перебував генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.



Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Ввечері ворог обстріляв Київ. Два влучення в Шевченківському районі. Одна з ракет потрапила до нижніх поверхів житлового будинку. Рятувальники та медики працюють на місці. Обстежують і будинки поряд, виводять людей. Наразі госпіталізовано 6 постраждалих», - розповів Кличко.

Одну з ракет, спрямовану на Київ, вдалося перехопити та знищити підрозділами ППО.

Висока ймовірність, що ракети, що потрапили до Києва 28 квітня, були випущені з території Білорусі.

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