У Києві внаслідок падіння залишків збитої ракети сталося руйнування та загоряння у багатоповерхівці. Фото

06:51 17 березня Київ, Україна

17 березня о 5:02 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу та руйнування житлового будинку у Дарницькому районі столиці.



На місце події негайно прибули пожежники найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Після прибуття рятувальники встановили, що внаслідок падіння залишків збитої ракети сталося руйнування конструкцій будинку на 16-му та технічному поверсі, а також займання у квартирі на 16-му поверсі.



О 5:49 займання на площі 20 кв. м ліквідовано.

Проводиться евакуація людей з 11-го поверху будинку та аварійно-рятувальні роботи з розбирання конструкцій та пошуку людей.



На місці задіяно 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 60 осіб особового складу.



За попередньою інформацією, на місці евакуйовано 30 людей, з яких 3 постраждали. Загинула 1 особа. Інформація уточнюється.