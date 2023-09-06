У Києві в районі Кільцевої дороги пролунали вибухи та спалахнула пожежа

11:53 19 серпня Київ, Україна

Сьогодні вранці, 19 серпня, у Києві було чути вибухи. Як повідомив місцевий Telegram-канал Реальний Київ, після вибухів в одному з районів Києва в небо піднялися клуби чорного диму.

Подробиці інциденту наразі невідомі. Частина ЗМІ стверджує, що вибухи чути неподалік від ТРЦ "Променада парк".

Згодом з'явився коментар від Київської міської державної адміністрації (КМДА) про "пожежу внаслідок невстановлених вибухів у районі Кільцевої дороги", яка сталася неподалік від промзони на ділянці, що знаходиться на території області.

"Всі служби на місці. Інформація про постраждалих наразі не надходила", - повідомила КМДА у своєму Telegram-каналі.

На Хмельниччині повідомляють про вибухи.