У Києві вбита співробітниця посольства США

18:40 30 вересень Київ, Україна

У столичному лісопарку виявлена жінка з травмою голови, згодом з'ясувалося, що це працівниця посольства США. Жінка була доставлена до лікарні, де вона померла, не приходячи до тями.

"Сьогодні, 30 вересня, на спецлінію 102 в столичну поліцію надійшла інформація про виявлення жінки з травмою голови в лісопарковій зоні поблизу залізничних колій на вул. Толбухіна, що в Шевченківському районі столиці. За викликом негайно виїхали наряди поліції, слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції та представники інших профільних служб. Жінку в несвідомому стані госпіталізували до лікарняного закладу, де вона згодом померла", - повідомили в поліції.

Відзначається, що при огляді речей потерпілої було виявлено посвідчення співробітниці посольства США на її ім'я.

"Зараз в лікувальному закладі і на місці події слідчі та представники інших профільних служб проводять першочергові слідчі дії, встановлюють свідків і очевидців, а також обставини, при яких жінка отримала тілесні ушкодження. В результаті проведення невідкладних першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що до побиття жінки може бути причетний чоловік, якому на вигляд 30-40 років, зріст 190-200 см, одягнений в чорні шорти, темно-сині кросівки і футболку, з темним волоссям (з боків коротко підстриженим). Тривають його пошуки", - зазначають правоохоронці.

Також повідомляється, що зібрані відомості по цьому факту зареєстровані у Шевченківському управлінні столичної поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої цій події буде надана відповідна правова кваліфікація.