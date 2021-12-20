У Києві спалили позашляховик, який часто паркувався на газоні

Майже в кожному дворі багатоповерхівок є припарковані на газонах автомобілі. Це явище стало візитною карткою українських автолюбителів. На жаль, і справедливість в нашій країні не завжди в руках правосуддя.
У Києві невідомі спалили джип, який власник регулярно паркував на газоні в одному з районів столиці. Кадри опубліковані на сторінці Київ Оперативний у Facebook 28 березня.
На опублікованому ролику можна помітити, що через пожежу була повністю знищена передня частина авто.
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