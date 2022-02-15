У Києві співробітники СБУ викрили групу здирників. Фото

Служба безпеки України ліквідувала схему вимагання грошей із підприємців у Києві. Про це повідомляє СБУ.
За даними слідства, організував «вертикальну» корупційну схему начальник відділу превентивної діяльності одного з районних управлінь Нацполіції у Києві у змові зі своїми підлеглими.
Зловмисники обкладали «даниною» оптових та роздрібних торговців продуктами харчування в одному із столичних районів. З кожної торгової точки щомісяця зажадали від 20 до 40 тис.. грн. У разі відмови поліцейські загрожували створювати перешкоди у комерційній діяльності.
Правоохоронці затримали начальника відділу «на гарячому» під час отримання частини хабара від одного з підприємців.
Організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст.. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.
Поки що перевіряється інформація про систематичне зловживання службовим становищем його підлеглими.
Триває слідство для встановлення всіх обставин та причетних до незаконної схеми осіб.
Викриття протиправної діяльності здійснювали співробітники Головного управління СБ України спільно з органами Національної поліції, слідчими ТУ ДБР у Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
За даними слідства, організував «вертикальну» корупційну схему начальник відділу превентивної діяльності одного з районних управлінь Нацполіції у Києві у змові зі своїми підлеглими.
Зловмисники обкладали «даниною» оптових та роздрібних торговців продуктами харчування в одному із столичних районів. З кожної торгової точки щомісяця зажадали від 20 до 40 тис.. грн. У разі відмови поліцейські загрожували створювати перешкоди у комерційній діяльності.
Правоохоронці затримали начальника відділу «на гарячому» під час отримання частини хабара від одного з підприємців.
Організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст.. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.
Поки що перевіряється інформація про систематичне зловживання службовим становищем його підлеглими.
Триває слідство для встановлення всіх обставин та причетних до незаконної схеми осіб.
Викриття протиправної діяльності здійснювали співробітники Головного управління СБ України спільно з органами Національної поліції, слідчими ТУ ДБР у Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
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