У Києві зносять корпуси Виставкового центру заради будівництва президентського університету

17:26 04 лютий Київ, Україна

Павільйон №19, що знаходиться на території Виставкового центру та побудований у 1975 році у стилі пізнього радянського модернізму, готується під знесення.



Ця територія необхідна для будівництва президентського університету, загальна територія якого має розміститися на 16 гектарах. Спочатку планувалося, що кампуси будуть розташовані на вільному просторі між павільйонами.



Через знос будівлі, на території Виставки Досягнень Народної Господарства (ВДНГ) більше не проводитиметься ярмарок «Кураж». Із засновниками не продовжили оренду, а від запропонованого замість іншого павільйону вони відмовилися, звернувши увагу, що ними вже витрачено кілька мільйонів на ремонт колишнього місця.



Указ про створення президентського Університету інформаційної та кібербезпеки був підписаний Володимиром Зеленським у 2021 році. Будівництво університету за попередніми прогнозами має тривати три роки, а витрачено буде понад 7 млрд. гривень. Перший набір становитиме 120 студентів, по 20 осіб на 6 напрямків.