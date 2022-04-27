У Києві знесли пам'ятник, що зображує дружбу між Україною та Росією

09:16 27 квітня Київ, Україна

Восьмиметровий бронзовий монумент зображував українського та російського робітників на постаменті, що тримали разом радянський орден дружби.

"Ми зараз бачимо, що таке ця "дружба" - руйнація українських міст... загибель десятків тисяч мирних людей", - сказав мер Києва.





Коли кран зняв пам'ятник з фундаменту і поступово опустив його на землю, натовп близько 100 людей аплодував і вигукував «Слава Україні» та інші гасла. Робітники, демонтуючи монумент , почали з того, що зняли одну з двох бронзових голів, і вона з глухим брязкотом упала на землю.Коли кран зняв пам'ятник з фундаменту і поступово опустив його на землю, натовп близько 100 людей аплодував і вигукував «Слава Україні» та інші гасла.

«Росія вторглася в Україну... Чи можемо ми дружити з Росією?» – сказав Сергій Миргородський, один із авторів скульптури.

Він зазначив, що росія — «це наш найлютіший ворог, тому пам'ятник російсько-українській дружбі безглуздий».



Російське вторгнення в Україну, розпочате 24 лютого, призвело до загибелі та поранення тисяч людей, перетворення міст на руїни та змусило понад 5 мільйонів людей бігти за кордон.