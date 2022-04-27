У Києві знесли пам'ятник, що зображує дружбу між Україною та Росією

Восьмиметровий бронзовий монумент зображував українського та російського робітників на постаменті, що тримали разом радянський орден дружби.
Робітники, демонтуючи монумент , почали з того, що зняли одну з двох бронзових голів, і вона з глухим брязкотом упала на землю.
Коли кран зняв пам'ятник з фундаменту і поступово опустив його на землю, натовп близько 100 людей аплодував і вигукував «Слава Україні» та інші гасла.
Коли кран зняв пам'ятник з фундаменту і поступово опустив його на землю, натовп близько 100 людей аплодував і вигукував «Слава Україні» та інші гасла.
Він зазначив, що росія — «це наш найлютіший ворог, тому пам'ятник російсько-українській дружбі безглуздий».
Російське вторгнення в Україну, розпочате 24 лютого, призвело до загибелі та поранення тисяч людей, перетворення міст на руїни та змусило понад 5 мільйонів людей бігти за кордон.
Російське вторгнення в Україну, розпочате 24 лютого, призвело до загибелі та поранення тисяч людей, перетворення міст на руїни та змусило понад 5 мільйонів людей бігти за кордон.
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