У Києві згоріла маршрутка, водій отримав опіки обличчя та руки

11:13 06 серпня Київ, Україна

Вчора, 5 серпня, в маршрутці, яка їхала до місця стоянки, виникла пожежа. На момент події в салоні авто пасажирів не було.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Фейсбуці.

5 серпня о 20:47 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Крайня, 1, що в Деснянському районі столиці. На місце події були направлені рятувальники 19-ї і 43-ї Державних пожежно-рятувальних частин Головного управління. Після прибуття на місце події встановили, що під час проходження до місця стоянки в маршрутному таксі «Богдан» виникла пожежа. На момент пожежі в транспортному засобі пасажирів не було", - йдеться в повідомленні.

О 20:56 загоряння локалізували і о 21:03 - ліквідували.

"В результаті пожежі водій транспортного засобу отримав опіки обличчя та руки. Допомогу надали медики на місці події, від госпіталізації чоловік відмовився", - відзначили в ДСНС.

На місце події було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 людей особового складу.



Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.