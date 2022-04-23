У Києві з 6 ранку почали блокувати центральні вулиці. Список вулиць

Починаючи з шостої ранку в центрі столиці поліційний патруль блокує вулиці для руху транспорту. Ці заходи прийняті для того, щоб убезпечити і звільнити маршрут для Хресної ходи на честь 1033-річчя Хрещення Київської Русі.
Про це повідомляє поліція у вівторок, 27 липня.
З 6:00 вже перекрили:
Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до Європейської площі)
Михайлівську (від вул. Хрещатик до вул. Велика Житомирська)
Велику Житомирську (від вул. Володимирська до Володимирського проїзду)
Трьохсвятительську (від Михайлівської до Європейської площі)
Володимирський узвіз (від Європейської до Поштової площі)
Михайла Грушевського (від вул. Садової до Європейської площі)
Паркову дорогу (від вул. Михайла Грушевського до алеї Героїв Крут).
З 6:00 вже перекрили:
Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до Європейської площі)
Михайлівську (від вул. Хрещатик до вул. Велика Житомирська)
Велику Житомирську (від вул. Володимирська до Володимирського проїзду)
Трьохсвятительську (від Михайлівської до Європейської площі)
Володимирський узвіз (від Європейської до Поштової площі)
Михайла Грушевського (від вул. Садової до Європейської площі)
Паркову дорогу (від вул. Михайла Грушевського до алеї Героїв Крут).
Крім того, з 14:00 буде перекрито вулиці:
Михайла Грушевського (від вул. Садової до вул. Московської)
Івана Мазепи (від вул. Московської до площі Слави)
Лаврська (від площі Слави до вул. Цитадельної)
алея Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу)
Дніпровський узвіз (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).
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