У Києві з 17:00 заборонили в'їзд великогабаритного транспорту

16:34 12 березень Київ, Україна

Взявши до уваги застереження ДСНС, КМДА заборонила в'їзд в столицю великогабаритного транспорту. Обмеження почнуть діяти сьогодні з 17:00.

Про це повідомила пресслужба Київської міськдержадміністрації 12 березня.

"У столиці спостерігається погіршення погодних умов: снігопад і сильний вітер, на дорогах - ожеледиця. У зв'язку з цим, з 17:00 почне діяти тимчасове обмеження в'їзду великогабаритного транспорту в Київ. Відповідне рішення прийняла постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автодорогах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Великогабаритний транспорт буде запускатися в місто в залежності від погодних умов і ситуації на дорогах.



"Міська влада звертається до киян з проханням по можливості залишатися вдома в період ускладнення погодних умов. Водіїв просять не користуватися особистим авто під час снігопаду, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Машини, що заважають роботі спецтехніки, будуть евакуйовані", - додали в КМДА.