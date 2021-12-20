У Києві з 17:00 заборонили в'їзд великогабаритного транспорту

Взявши до уваги застереження ДСНС, КМДА заборонила в'їзд в столицю великогабаритного транспорту. Обмеження почнуть діяти сьогодні з 17:00.
Про це повідомила пресслужба Київської міськдержадміністрації 12 березня.
Зазначено, що обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автодорогах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Великогабаритний транспорт буде запускатися в місто в залежності від погодних умов і ситуації на дорогах.
"Міська влада звертається до киян з проханням по можливості залишатися вдома в період ускладнення погодних умов. Водіїв просять не користуватися особистим авто під час снігопаду, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Машини, що заважають роботі спецтехніки, будуть евакуйовані", - додали в КМДА.
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